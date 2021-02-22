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Boeing закликав тимчасово припинити польоти лайнерів 777 після інциденту з двигуном

22 лютого, 13:35

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Наразі в роботі перебувають 69 літаків

Американська авіакомпанія Boeing просить зупинити експлуатацію понад сотні літаків моделі 777 після того, як в США двигун загорівся і частково відвалився в польоті.

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Як повідомляє прес-служба компанії, рекомендується тимчасово зупинити експлуатацію 69 літаків, які наразі в роботі, і ще 59, які знаходяться на зберіганні.

"Boeing активно відстежує недавні події, пов'язані з рейсом 328 United Airlines. Поки розслідування Національної ради з безпеки на транспорті продовжується, ми рекомендували тимчасово зупинити експлуатацію 69 літаків, які знаходяться в експлуатації, і 59 таких, які знаходяться на зберіганні", – йдеться в заяві.

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Раніше ми писали, що в листопаді Федеральне управління цивільної авіації США дозволило американської корпорації Boeing повернути в експлуатацію скандальні авіалайнери Boeing 737 Max. Подібне рішення протягом декількох місяців ухвалили і в низці інших країн.

Польоти Boeing-737 Mаx призупинили у всьому світі в березні 2019 року після двох авіакатастроф.

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США розслідування польоти Boeing
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