Boeing призвал временно прекратить полеты лайнеров 777 после инцидента с двигателем

Сейчас в работе находятся 69 самолетов

Американская авиакомпания Boeing просит остановить эксплуатацию более сотни самолетов модели 777 после того, как в США двигатель загорелся и частично отвалился в полете.

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Как сообщает пресс-служба компании, рекомендуется приостановить эксплуатацию 69 самолетов, которые находятся в работе, и 59 находящихся на хранении.

"Boeing активно отслеживает недавние события, связанные с рейсом 328 United Airlines. Пока расследование Национального совета по безопасности на транспорте продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении", – говорится в заявлении.

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Ранее мы писали, что в ноябре Федеральное управление гражданской авиации США разрешило американской корпорации Boeing вернуть в эксплуатацию скандальные авиалайнеры Boeing 737 Max. Подобное решение в течение нескольких месяцев приняли и в ряде других стран.

Полеты Boeing-737 Mаx приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

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