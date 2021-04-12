Чихуахуа, який ненавидить усіх. Трясе тварин, як іграшки та зневажає людей (фото)

Крихітний чихуахуа з Нью-Джерсі (США) на ім'я Прансер став відомим після того, як його господиня звинуватила в ненависті до всього світу і закликала забрати у неї цього маленького "гремліна".
Про це пише BuzzfeedNews.
"Я повинна вірити, що є хтось для Прансера, тому що я втомилася, і моя сім'я теж", – написала його господиня.
За її словами, чихуахуа Прансер ненавидить як дорослих, так і дітей.
"Він ніколи не був в присутності дитини, але я вже можу уявити собі демонічні звуки і тремтячу лють, які вирвалися б з його тіла, якби вона була. Прансер хоче бути вашою єдиною дитиною", – розповіла жінка.
Тварин він може хапати і трясти як іграшку. Однак в соцмережах люди впевнені, що для кожної собаки знайдеться свій друг.
Як ми писали раніше, у шестирічного вест-хайленд-уайт-тер'єра на прізвисько Луна є власна сторінка в Instagram і майже 60 тисяч підписників на додачу.
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