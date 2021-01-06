Відсторонення Трампа: демократи починають процедуру імпічменту

Демократи звернулися до віце-президента США Майкла Пенса з проханням застосувати 25-ту поправку в Конституції і усунути чинного президента Дональда Трампа від влади.

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Так Демократична партія відреагувала на протести і захоплення будівлі Конгресу США прихильниками Трампа, які відмовляються визнати результати виборів, повідомляють ЗМІ.

Член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту Трампа.

Раніше обраний президент Сполучених Штатів Джозеф Байден закликав чинного главу держави Дональда Трампа негайно зажадати закінчення "облоги" Капітолію у Вашингтоні.

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