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Відсторонення Трампа: демократи починають процедуру імпічменту

6 січня, 23:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

Демократична партія відреагувала на захоплення будівлі Конгресу США прихильниками Трампа

Демократи звернулися до віце-президента США Майкла Пенса з проханням застосувати 25-ту поправку в Конституції і усунути чинного президента Дональда Трампа від влади.

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Так Демократична партія відреагувала на протести і захоплення будівлі Конгресу США прихильниками Трампа, які відмовляються визнати результати виборів, повідомляють ЗМІ.

Член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту Трампа.

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