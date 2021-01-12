Дві горили в зоопарку США заразилися COVID-19

У США в зоопарку міста Сан-Дієго коронавірусом заразилися дві горили.
Про це йдеться на сайті зоопарку.
"Тести на SARS-CoV-2 у горил в сафарі-парку Сан-Дієго показали позитивні результати", – йдеться в повідомленні.
Так, після того, як горили почали кашляти, їм зробили тести на COVID-19, які дали позитивний результат.
Зараз тварини почувають себе добре, співробітники зоопарку за ними дивляться.
"Якщо не брати до уваги закладеності носа і кашлю, у горил все добре" , – розповіли в зоопарку.
Ймовірно, горили могли заразитися коронавірусом від співробітника зоопарку, який був безсимптомним носієм інфекції.
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