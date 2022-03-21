Ексдиректор ЦРУ пояснив, чому Росія втратила на війні в Україні вже п'ять генералів

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус в ефірі CNN зазначив, що Російська Федерація має проблеми в управлінні військами.
Про це написав у Telegram український журналіст Андрій Цаплієнко.
"Нетерплячий генерал"
Ведучий CNN запитав у Петреуса, як РФ втратила в Україні вже п'ять своїх генералів, якщо США втратили, наприклад, лише одного генерала за весь час війни в Афганістані.
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На це Девід Петреус відповів, що проблеми РФ в управлінні військами спричинені тим, що українські військові глушать зв'язок – російські війська не мають можливості безперешкодно контактувати між собою.
"Як це виглядає на практиці: колона зупиняється, нетерплячий генерал, який сидить у броньованому авто в кінці колони, мусить вийти та дізнатися в підлеглих, що сталося. Там нема ніякої ініціативи на нижчому рівні – вони всі чекають на вказівки. Ось він виходить, а в українців дуже хороші снайпери", – розповів Девід Петреус.
Нагадаємо, за три тижні війни РФ проти України наші захисники знищили понад десять високопоставлених командирів окупантів, у тому числі не менше шести генералів.