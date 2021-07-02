"Це викликає питання". У Байдена звернулися до Китаю через ядерну "дубину"

У Держдепі відкрито висловили стурбованість через нарощування Китаєм свого ядерного арсеналу – масштаби планів Піднебесної набагато перевищили очікування

Сі Цзіньпін переплюнув найсміливіші очікування американських військових аналітиків. Фото: колаж "Сьогодні"

Швидке нарощування ядерних сил Китаєм викликає заклопотаність у США, заявили в Держдепартаменті.

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Про це повідомляє Reuters.

Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс стверджує, що Китаю все важче приховувати нарощування сил. До того ж, з'явилися ознаки того, що Піднебесна відхилилася від своєї ядерної стратегії мінімального стримування, якої КНР дотримувалася десятиліттями.

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"Ядерний арсенал КНР зростатиме швидше і до вищого рівня, ніж допускалося раніше. Це нарощування викликає занепокоєння і питання щодо намірів КНР. Для нас це підкреслює важливість реалізації практичних заходів щодо зниження ядерних ризиків", – сказав Прайс.

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На цьому тлі дипломат закликав Пекін взаємодіяти "стосовно практичних заходів із зниження дестабілізаційних ризиків через гонку озброєнь".

Раніше Washington Post опублікувала супутникові дані, згідно з якими на заході КНР з'явилися 119 однакових будівельних майданчиків, схожих на ті, що Китай використовує для своїх балістичних ракет з ядерними боєголовками.

Тим часом Росія нарощує ядерний потенціал в Криму і, до того ж, відмовляється пускати інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території, порушуючи, таким чином, міжнародний договір про нерозповсюдження ядерної зброї.