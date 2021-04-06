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Google виграв 10-річний суд про права на Java

6 квітня, 05:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Компанія Oracle вимагала 9 млрд доларів

Верховний суд Сполучених Штатів поклав край 10-річним судам між Google (холдинг Alphabet Inc) і компанією Oracle Corp, яка звинувачувала його у використанні коду Java в операційній системі Android.

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Про це повідомляє BBC.

Oracle, ще один технічний титан, у 2010 році подав до суду на Google за порушення авторських прав, а саме – незаконне копіюванні понад 11 тис. рядків коду Java API при розробці ОС Android.

Позивач вимагав від Google відшкодувати недоотриманий дохід від Java у розмірі 9 млрд доларів.

Але Верховний суд, на відміну від суду нижчої інстанції, визнав, що часткове копіювання кодів Java є добросовісним використанням і не підпадає під закон про захист авторських прав.

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Крім того, суддя Стівен Бреєр у своєму висновку заявив, що "дозвіл на дотримання авторських прав Oracle в цьому випадку може завдати шкоди громадськості".

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На сьогодні Android використовується приблизно в 70% смартфонів у світі, і збитки можуть обчислюватися мільярдами.

Мова програмування Java була розроблена в 1995 році компанією Sun Microsystems, яку в 2009-му поглинула Oracle.

Нагадаємо, Google в Україні оштрафували на 1 млн гривень за те, що компанія не надала інформації за запитом влади.

Ми також повідомляли, що Міністерство юстиції США звинуватило Google у нечесній конкуренції.

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суд Google Android Java Oracle
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