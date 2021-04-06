Google выиграл 10-летний суд о правах на Java

Верховный суд Соединенных Штатов положил конец 10-летней судебной тяжбе между Google (холдинг Alphabet Inc) и Oracle Corp, которая обвиняла его в использовании кода Java в операционной системе Android.

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Об э том сообщает BBC.

Oracle, еще один технический титан, в 2010 году подал в суд на Google за нарушение авторских прав, а именно – незаконное копирование более 11 тыс. строк кода Java API при разработке ОС Android.

Истец требовал от Google возмещение недополученного дохода от Java в размере 9 млрд долларов.

Но Верховный суд, в отличии от суда низшей инстанции, посчитал, что частичное копирование кодов Java является добросовестным использованием и не подпадает под закон о защите авторских прав.

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Кроме того, судья Стивен Брейер в своем заключении заявил, что "разрешение на соблюдение авторских прав Oracle в этом случае может нанести вред общественности".

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В настоящее время Android используется примерно в 70% смартфонов в мире, и ущерб может исчисляться миллиардами.

Язык программирования Java был разработан в 1995 году компанией Sun Microsystems, которую в 2009-м поглотила Oracle.

Напомним, Google в Украине оштрафовали на 1 млн гривен за то, что компания не предоставила информацию по запросу властей.

Мы также сообщали, что Министерство юстиции США обвинило Google в нечестной конкуренции.

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