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Інклюзивність та різноманітність: в Держдепі з'явилася нова незвична посада

25 лютого, 00:08

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Держдеп намагається відкотити збиток, який був нанесений зовнішньополітичному відомству за Трампа

Адміністрація Джо Байдена продовжує відступати від політики його попередника Дональда Трампа і тому в Держдепартаменті США заснували посаду головного спеціаліста з питань різноманітності та залучення.

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Про це, як повідомляє Reuters, 24 лютого заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

До обов'язків даного працівника входитиме усунення расових розбіжностей в США, а підпорядковуватиметься він безпосередньо Блінкену.

"Державний департамент має честь представляти американський народ світові. Аби домогтися цього, ми маємо найняти й зберегти працівників, які дійсно є відображенням Америки", – сказав держсекретар.

Варто зазначити, що за Трамп Держдепартамент призупинив всі програми з навчання співробітників, пов'язані з різноманітністю та залученістю. Однак в перші ж дні після свого призначення Блінкен їх відновив.

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У найближчому майбутньому в структурі Держдепу буде створено нову керівну раду, яка розробить і представить стратегічний план з різноманітності та відкритості. А її керівник просуватиме політику в цій галузі.

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"Наша мета – забезпечити різноманітність і залученість в роботу на всіх рівнях Держдепартаменту", – йдеться у заяві Блінкена.

Нагадаємо, що після перемоги на виборах Джо Байден пообіцяв, що його кабмін і адміністрація будуть дуже різноманітними і включатимуть як чоловіків, так і жінок різних рас і віків.

На підтвердження цього він висунув свого суперника на праймеріз Піта Буттіджіча кандидатом на міністра транспорту – так цю посаду вперше зайняв відкритий гей.

А більше про самого Ентоні Блінкена дивіться у відеосюжеті:

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США різноманітність Держдепартамент США інклюзивність Энтони Блинкен
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