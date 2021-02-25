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Инклюзивность и разнообразие: в Госдепе появилась новая необычная должность

25 февраля, 00:08

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Госдеп пытается откатить ущерб, который был нанесен внешнеполитическому ведомству при Трампе

Администрация Джо Байдена продолжает отступать от политики его предшественника Дональда Трампа и поэтому в Госдепартаменте США учредили должность главного специалиста по вопросам разнообразия и вовлечения.

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Об этом, как сообщает Reuters, 24 февраля заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

В обязанности данного работника будет входить устранение расовых разногласий в США, а подчиняться он будет напрямую Блинкену.

"Государственный департамент имеет честь представлять американский народ миру. Чтобы добиться этого, мы должны нанять и сохранить работников, которые действительно являются отражением Америки", – сказал госсекретарь.

Стоит отметить, что во время Трампа Госдепартамент приостановил все программы обучения сотрудников, связанные с разнообразием и вовлеченностью. Однако в первые же дни после своего назначения Блинкен их возобновил.

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В ближайшем будущем в структуре Госдепа будет создан новый руководящий совет, который разработает и представит стратегический план по разнообразию и инклюзивности. А ее руководитель будет продвигать политику в этой области.

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"Наша цель – обеспечить разнообразие и вовлеченность в работу на всех уровнях Госдепартамента", – гласит заявление Блинкена.

Напомним, что после победы на выборах Джо Байден пообещал, что его кабмин и администрация будут очень разнообразными и будут включать как мужчин, так и женщин разных рас и возрастов.

В подтверждение этого он выдвинул своего соперника на праймериз Пита Буттиджича кандидатом на министра транспорта – так эту должность впервые занял открытый гей.

А больше о самом Энтони Блинкене смотрите в видеосюжете:

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США разнообразие Госдепартамент США инклюзивность Энтони Блинкен
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