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Полное разнообразие: Байден соберет в кабмине мужчин и женщин разных рас и возрастов

5 декабря, 09:35

Ольга Литвин Ольга Литвин

Главные посты в США будут занимать представители разных рас, полов и ориентаций

Избранный президент США Джо Байден пообещал, что в его кабмин и администрацию войдут как мужчины, так и женщины разных рас и возрастов. Он объявит о назначении кандидатов в ближайшее время.

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Об этом сообщает Associated Press.

Правозащитники сетуют на то, что среди "большой четверки" — госсекретаря, министров обороны, казначейства и генерального прокурора — нет темнокожих.

"Это будет самый разнообразный кабмин: раса, цвет, пол", — сказал Байден.

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Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что штат сотрудников Белого дома по связям с общественностью будет состоять только из женщин, а пресс-секретарем Белого дома он планирует назначить Дженнифер Псаки, бывшего представителя президента Барака Обамы и спикера Госдепа.

К тому же демократ Джо Байден предложил директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи должность старшего советника по вопросам здравоохранения.

К слову, избранный президент Джо Байден рассматривает на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) кандидатуру бывшего заместителя главы ЦРУ Дэвида Коэна, который расследовал вмешательство России в выборы в США и разрабатывал антироссийские санкции.

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