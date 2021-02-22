Як температура повітря впливає на коронавірус: вчені в США зробили важливе відкриття

Група вчених з Університету Луїсвілля (Кентуккі, США) з'ясувала, що коронавірус SARS-CoV-2 поширюється сильніше при більш низьких температурах. А аналіз даних з 50 країн північної півкулі показує, що коронавірус, який викликає COVID-19, певною мірою є сезонним.

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Про це повідомляє журнал Plos One.

SARS-CoV-2 належить до більшого сімейства коронавірусів, і слід було очікувати, що, як і інші, він буде активніше поширюватися в більш прохолодну і суху погоду і менше – в теплу і вологу. Дослідники з Університету Луїсвілля, Медичного факультету Університету Джона Хопкінса і Об'єднаного центру штучного інтелекту Міністерства оборони вирішили перевірити це, використовуючи метеорологічні й епідемічні дані.

Аналіз даних про мінімальну температуру в подальші дні і кількості нових інфекцій, зареєстрованих у 50 країнах північної півкулі, показав, що зростання температури відповідало зниженню кількості нових інфекцій. У діапазоні температур від 0 градусів Цельсія до 37 градусів Цельсія зростання температури на 1 градус означало зниження швидкості зростання інфекцій приблизно на 2%, зниження на 1 градус – збільшувало швидкість зараження до 7%.

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Автори дослідження підкреслюють, що затихання пандемії, котре спостерігалося пізньої весни 2020 року, могло бути пов'язане з перекриттям цього сезонного ефекту і впливом обмежень, вже введених в широкому масштабі.

"Хоча COVID-19 – це інфекційне захворювання, яке може поширюватися незалежно від температури, наші результати показують, що швидкість поширення може коливатися від сезону до сезону", – каже співавтор роботи, доктор Аруні Бхатнагар з Університету Луїсвілля.

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Звісно, вплив температури на швидкість передачі інфекції залежить від додаткових чинників, таких як соціальна дистанція і необхідність залишатися вдома. Поєднання всіх їх і визначає максимальну швидкість поширення COVID-19.

На думку авторів дослідження, їхні результати можуть допомогти в плануванні подальшого перебігу пандемії і в прийнятті рішень про запровадження або зняття обмежень. Дані показують залежність температури та швидкості зараження, але не смертності від хвороб.

Розуміння температурної чутливості SARS-CoV-2 є важливим для моделювання перебігу пандемії, додає перший автор статті, лікар Адам Каплін з Університету Джона Гопкінса.

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"Ми не знаємо, як довго нинішні вакцини збережуть свій захисний ефект, і ми не знаємо, як швидко будуть розвиватися нові варіанти коронавірусу в умовах зміни погодних умов північної та південної півкуль. Однак, як і у випадку з іншими сезонними вірусами, боротьба з ними буде надзвичайно складною без рішучих і скоординованих дій на глобальному рівні", – каже Каплін.

Нагадаємо, роком раніше вчені з Університету Гонконгу діййшли висновку, що новий коронавірус найбільш активний за температури близько 4 градусів вище нуля за Цельсієм і втрачає свою силу в умовах спеки.

А головним місцем поширення COVID-19 німецькі вчені називають закриті приміщення, де складно дотримуватися соціальної дистанції.

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