Карантинна "тисяча" від Байдена: на порятунок економіки США виділили 1,9 трлн доларів

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, що передбачає виділення додатково 1,9 трильйона доларів на "План порятунку Америки", який раніше прийняв Конгрес.
Підписання документа знімалося на камери і транслювалося на офіційній сторінці американського лідера в Twitter.
"Цей історичний закон спрямовано на відновлення стрижня цієї країни і дати народу цієї країни, трудівникам, представникам середнього класу, людям, які побудували цю країну, шанс на перемогу", – заявив Байден.
План стимулювання економіки передбачає прямі виплати в розмірі до 1400 доларів американським громадянам, які заробляють до 80 тис. доларів на рік без вирахування податків. Гроші на банківські рахунки американців почнуть надходити вже цими вихідніми.
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Крім того, до 6 вересня вводяться доплати на 300 доларів до страхових виплат по безробіттю, а на дитячу допомогу – на весь наступний рік.
Також майже 20 млрд доларів будуть спрямовані на закупівлю вакцин від коронавірусу, 25 млрд – на допомогу по оренді житла і комунальних послуг, а 350 млрд – на допомогу місцевій владі.
Варто відмітити що федеральний бюджет США на 2021 рік становить 2,3 трлн доларів, зокрема 900 млрд підтримки економіки.
Минулого року адміністрація вже екс-президента Дональда Трампа домоглася прийняття Конгресом пакету допомоги населенню в розмірі 2 трлн доларів .
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