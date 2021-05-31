Кінець пандемії не за горами? Вчені знайшли універсальний захист від коронавірусу

Дослідники вважають, що антитіло виробляється В-лімфоцитами, які "запам'ятали" простудний коронавірус і активувалися при зараженні SARS-CoV-2

Вчені виявили універсальне антитіло. Фото: колаж "Сьогодні"

Американські вчені виявили існування перехресного імунітету до COVID-19 та інших коронавірусних інфекцій, які циркулюють серед людей і викликають звичайну застуду.



Про це повідомляється на сайті Інституту Скріппса.

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Так зване універсальне антитіло знайшли під час аналізу зразків крові, зібраних до пандемії, які порівнювалися із зразками пацієнтів з COVID-19.

"Універсальні антитіла до коронавірусу можуть стати відправною точкою для вакцин більш широкої дії", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що в більш пізніх тестах антитіло також нейтралізувало SARS-CoV-1 – це коронавірус, що викликає атипову пневмонію, спалах якої відбулася на початку 2000-х років.

Вчені впевнені, що антитіло виробляється В-лімфоцитами, які "запам'ятали" простудний коронавірус і активувалися при зараженні SARS-CoV-2.

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"Ще один смертельний коронавірус, імовірно, знову зʼявиться в майбутньому, і коли це станеться, ми хочемо бути краще підготовленими. Наша ідентифікація крос-реактивного антитіла проти SARS-CoV-2 і більш поширених коронавірусів є перспективною розробкою на шляху до вакцини або терапії широкої дії", – зазначив імунолог Денніс Бертон.

Експерти також вважають, що антитіло зв'язується головним чином зі сталою частиною спайкового білка коронавірусу, яка не сильно змінюється від штаму до штаму.

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що індійський штам коронавірусу стає домінуючим у світі. Тому він може викликати "потужний вибух пандемії", з яким людство ще не стикалося.

Також ми писали, що вакцини компаній Pfizer-BioNTech і AstraZeneca захищають від нових штамів, в тому числі індійського і британського. Однак для високої ефективності необхідно ввести дві дози препарату.

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