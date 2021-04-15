Крим, допомога шпигунам і втручання у вибори: хто з росіян і за що потрапив під санкції США

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії – перші за адміністрації Джо Байдена. До списку потрапили люди і компанії, причетні до втручання у вибори, а також окупації Криму.
За Крим
Зокрема, санкції впроваджуються щодо п'яти фізичних, двох юридичних осіб та однієї держструктури, які пов'язані з окупованим Кримським півостровом. Частина з них займалася будівництвом Керченського моста:
- директор держпідприємства "Мостотрест" Леонід Риженкін;
- "Ленпромтранспроект";
- дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ.
Окремо під санкції потрапив СІЗО-1 в місті Сімферополь, який в Мінфіні називають "символом порушень прав людини проти українського народу".
Також до "чорного списку" потрапили особи, причетні до окупації Криму:
- Лариса Кулинич ;
- Павло Каранда;
- Леонід Михайлюк;
- Володимир Терентьєв.
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За допомогу розвідці
Санкції також запроваджуються і щодо п'яти технологічних компаній і однієї держустанови, які підтримували російські розвідувальні служби:
- "ЕРА Технополіс";
- АТ "Пасит";
- ТОВ "Необит";
- AO "АСТ" (Advanced System Technology);
- АТ "Позитив Текнолоджиз";
- Федеральна державна автономна наукова установа "НДІ спеціалізованих охоронних обчислювальних пристроїв і автоматики".
Вся власність і права на власність осіб і компаній під санкціями в Сполучених Штатах будуть заблоковані. Також заблокують і всі об'єкти, які прямо або побічно належать таким особам. А американським громадянам і компаніям заборонено укладати з ними угоди або перераховувати гроші.
За втручання у вибори
До "чорного списку" потрапили чотири веб-сайти з оточення так званого кухаря Путіна Євгена Пригожина.
- SouthFront;
- NewsFront;
- Strategic Culture Foundation pursuant;
- InfoRos.
Зазначається, що ці ресурси втручалися в президентські вибори 2016 року за завданням ГРУ. Керівником російської пропаганди в США вважають першого заступника голови Адміністрації президента Росії Олексія Громова. Проти нього теж запровадили санкції.
Також під санкції потрапили:
- Євген Пригожин, власник "фабрики тролів" ("Агентства інтернет-досліджень").
- Росіянин Олександр Малькевич і його компанія "Фонд захисту національних цінностей" (FZNC).
- "Асоціація вільних досліджень і міжнародної співпраці" (AFRIC).
- "Міжнародний антикризовий центр".
- Громадяни РФ: Петро Бишков, Юлія Афанасьєва і Тарас Прибішин, які сприяли "злочинним операціям Пригожина в Африці та Європі".
"Малькевич використовував веб-сайт FZNC разом з іншими оперативниками Пригожина для поширення повідомлень від імені Пригожина. Пригожин еволюціонував від простого надання фінансової підтримки своїй глобальній мережі дезінформації до написання контенту, який дискредитує виборчий процес в США", – йдеться у повідомленні.
Також під санкціями опинився російсько-український політичний консультант Костянтин Килимник, який співпрацював з політтехнологом Полом Манафортом.
"Під час президентської виборчої кампанії в США 2016 року Килимник надав російським спецслужбам конфіденційну інформацію щодо опитування і стратегії передвиборної кампанії. Крім того, Килимник намагався пропагувати історію про те, що нібито Україна, а не Росія втручалася в президентські вибори в США 2016 року" , – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в НАТО вже підтримали санкції США, закликавши Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
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