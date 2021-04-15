Крим, допомога шпигунам і втручання у вибори: хто з росіян і за що потрапив під санкції США

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії – перші за адміністрації Джо Байдена. До списку потрапили люди і компанії, причетні до втручання у вибори, а також окупації Криму.

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За Крим

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Зокрема, санкції впроваджуються щодо п'яти фізичних, двох юридичних осіб та однієї держструктури, які пов'язані з окупованим Кримським півостровом. Частина з них займалася будівництвом Керченського моста:

директор держпідприємства "Мостотрест" Леонід Риженкін;

"Ленпромтранспроект";

дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ.

Окремо під санкції потрапив СІЗО-1 в місті Сімферополь, який в Мінфіні називають "символом порушень прав людини проти українського народу".

Також до "чорного списку" потрапили особи, причетні до окупації Криму:

Лариса Кулинич ;

Павло Каранда;

Леонід Михайлюк;

Володимир Терентьєв.

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За допомогу розвідці

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Санкції також запроваджуються і щодо п'яти технологічних компаній і однієї держустанови, які підтримували російські розвідувальні служби:

"ЕРА Технополіс";

АТ "Пасит";

ТОВ "Необит";

AO "АСТ" (Advanced System Technology);

АТ "Позитив Текнолоджиз";

Федеральна державна автономна наукова установа "НДІ спеціалізованих охоронних обчислювальних пристроїв і автоматики".

Вся власність і права на власність осіб і компаній під санкціями в Сполучених Штатах будуть заблоковані. Також заблокують і всі об'єкти, які прямо або побічно належать таким особам. А американським громадянам і компаніям заборонено укладати з ними угоди або перераховувати гроші.

За втручання у вибори

До "чорного списку" потрапили чотири веб-сайти з оточення так званого кухаря Путіна Євгена Пригожина.

SouthFront;

NewsFront;

Strategic Culture Foundation pursuant;

InfoRos.

Зазначається, що ці ресурси втручалися в президентські вибори 2016 року за завданням ГРУ. Керівником російської пропаганди в США вважають першого заступника голови Адміністрації президента Росії Олексія Громова. Проти нього теж запровадили санкції.

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Також під санкції потрапили:

Євген Пригожин, власник "фабрики тролів" ("Агентства інтернет-досліджень").

Росіянин Олександр Малькевич і його компанія "Фонд захисту національних цінностей" (FZNC).

"Асоціація вільних досліджень і міжнародної співпраці" (AFRIC).

"Міжнародний антикризовий центр".

Громадяни РФ: Петро Бишков, Юлія Афанасьєва і Тарас Прибішин, які сприяли "злочинним операціям Пригожина в Африці та Європі".

"Малькевич використовував веб-сайт FZNC разом з іншими оперативниками Пригожина для поширення повідомлень від імені Пригожина. Пригожин еволюціонував від простого надання фінансової підтримки своїй глобальній мережі дезінформації до написання контенту, який дискредитує виборчий процес в США", – йдеться у повідомленні.

Також під санкціями опинився російсько-український політичний консультант Костянтин Килимник, який співпрацював з політтехнологом Полом Манафортом.

"Під час президентської виборчої кампанії в США 2016 року Килимник надав російським спецслужбам конфіденційну інформацію щодо опитування і стратегії передвиборної кампанії. Крім того, Килимник намагався пропагувати історію про те, що нібито Україна, а не Росія втручалася в президентські вибори в США 2016 року" , – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що в НАТО вже підтримали санкції США, закликавши Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

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