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Крим, допомога шпигунам і втручання у вибори: хто з росіян і за що потрапив під санкції США

15 квітня, 17:02

Стас Кожемякін , Віталій Семченко

Адміністрація Джо Байдена продовжує карати Кремль за зловмисні дії проти інтересів США

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії – перші за адміністрації Джо Байдена. До списку потрапили люди і компанії, причетні до втручання у вибори, а також окупації Криму.

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За Крим

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Зокрема, санкції впроваджуються щодо п'яти фізичних, двох юридичних осіб та однієї держструктури, які пов'язані з окупованим Кримським півостровом. Частина з них займалася будівництвом Керченського моста:

  • директор держпідприємства "Мостотрест" Леонід Риженкін;
  • "Ленпромтранспроект";
  • дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ.

Окремо під санкції потрапив СІЗО-1 в місті Сімферополь, який в Мінфіні називають "символом порушень прав людини проти українського народу".

Також до "чорного списку" потрапили особи, причетні до окупації Криму:

  • Лариса Кулинич ;
  • Павло Каранда;
  • Леонід Михайлюк;
  • Володимир Терентьєв.

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За допомогу розвідці

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Санкції також запроваджуються і щодо п'яти технологічних компаній і однієї держустанови, які підтримували російські розвідувальні служби:

  • "ЕРА Технополіс";
  • АТ "Пасит";
  • ТОВ "Необит";
  • AO "АСТ" (Advanced System Technology);
  • АТ "Позитив Текнолоджиз";
  • Федеральна державна автономна наукова установа "НДІ спеціалізованих охоронних обчислювальних пристроїв і автоматики".

Вся власність і права на власність осіб і компаній під санкціями в Сполучених Штатах будуть заблоковані. Також заблокують і всі об'єкти, які прямо або побічно належать таким особам. А американським громадянам і компаніям заборонено укладати з ними угоди або перераховувати гроші.

За втручання у вибори

До "чорного списку" потрапили чотири веб-сайти з оточення так званого кухаря Путіна Євгена Пригожина.

  • SouthFront;
  • NewsFront;
  • Strategic Culture Foundation pursuant;
  • InfoRos.

Зазначається, що ці ресурси втручалися в президентські вибори 2016 року за завданням ГРУ. Керівником російської пропаганди в США вважають першого заступника голови Адміністрації президента Росії Олексія Громова. Проти нього теж запровадили санкції.

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Також під санкції потрапили:

  • Євген Пригожин, власник "фабрики тролів" ("Агентства інтернет-досліджень").
  • Росіянин Олександр Малькевич і його компанія "Фонд захисту національних цінностей" (FZNC).
  • "Асоціація вільних досліджень і міжнародної співпраці" (AFRIC).
  • "Міжнародний антикризовий центр".
  • Громадяни РФ: Петро Бишков, Юлія Афанасьєва і Тарас Прибішин, які сприяли "злочинним операціям Пригожина в Африці та Європі".

"Малькевич використовував веб-сайт FZNC разом з іншими оперативниками Пригожина для поширення повідомлень від імені Пригожина. Пригожин еволюціонував від простого надання фінансової підтримки своїй глобальній мережі дезінформації до написання контенту, який дискредитує виборчий процес в США", – йдеться у повідомленні.

Також під санкціями опинився російсько-український політичний консультант Костянтин Килимник, який співпрацював з політтехнологом Полом Манафортом.

"Під час президентської виборчої кампанії в США 2016 року Килимник надав російським спецслужбам конфіденційну інформацію щодо опитування і стратегії передвиборної кампанії. Крім того, Килимник намагався пропагувати історію про те, що нібито Україна, а не Росія втручалася в президентські вибори в США 2016 року" , – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що в НАТО вже підтримали санкції США, закликавши Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

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Росія США санкції санкції проти Росії окупація Криму втручання Росії

Джерело: Сьогодні

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