"Найгірша з усіх". У США медсестрі-"монстру" дали сім довічних термінів

Федеральний суддя виніс жорстокий вирок Реті Мейс, яка вбивала підопічних їй пацієнтів – вийти на свободу у неї шансів немає

Рета Мейс. Фото: поліція США

Федеральний суд американського штату Західна Вірджинія засудив колишню медсестру Рету Мейс до сімох довічних термінів, визнавши її винною в серійному вбивстві пацієнтів.

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Про це повідомляє Associated Press.

Виносячи свій вирок 11 травня, суддя назвав 46-річну жінку "монстром".

"Ви кілька разів просили не називати вас монстром. З усією повагою, я з цим не згоден. Ви найгірша з усіх. Ви прихований від усіх монстр", – заявив суддя.

Минулого року вона визнала свою провину у вбивстві семи літніх пацієнтів медцентру в місті Кларксбург. Працюючи медсестрою, в 2017-2018 роках Мейс навмисне ввела їм смертельну дозу інсуліну.

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Слідчі виявили у Мейс розлад психіки – вона так і не змогла назвати причину, з якої вбивала своїх жертв. Колишня медсестра лише заявила, що на тлі пережитого стресу через події в особистому житті і на роботі це давало їй відчуття контролю.

Перед вироком жінка розплакалася, але не стала просити вибачення у родичів жертв, тому що "її навряд чи хтось зможе пробачити".

Нагадаємо, в січні цього року в Сполучених Штатах стратили 52-річну Лізу Монтгомері. Вбивці вагітної американки ввели смертельну ін'єкцію – вона стала першою за 70 років страченою жінкою в країні.

Відео: Сьогодні

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