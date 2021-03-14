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Меган Маркл обговорює можливість балотуватися в президенти США – ЗМІ

14 березня, 11:20

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Герцогиня дотримується демократичних цінностей

Дружина принца Гаррі Меган Маркл може брати участь в президентських виборах в США, бо вона завоювала величезну підтримку американців після інтерв'ю з Опрою Вінфрі.

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Про це повідомляє видання Express.

Наразі вона веде з цього приводу переговори з функціонерами Демократичної партії, де заявили, що її популярність і позиція з таких питань, як знущання і психічне здоров'я можуть бути корисними для політики.

Ймовірно, герцогиня дотримується демократичних цінностей.

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Однак демократи побоюються членів королівської сім'ї і вважають, що Меган Маркл варто ще заслужити довіру американців.

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До речі, в США часто відомих людей обирають в якості послів або голів комітетів, але про те, чим би могла займатися Меган Маркл, демократи поки не говорять.

Раніше ми також розповідали, що Меган Маркл звинуватила Кейт Міддлтон в поширенні фейків.

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США Меган Маркл Демократическая партия США
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