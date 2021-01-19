"Молюсь за її успіх": Трамп визнав адміністрацію Байдена в прощальній промові

Він закликав Америку молитися за успіх нової адміністрації

Чинний президент США Дональд Трамп звернувся до американців з проханням підтримати адміністрацію обраного глави держави Джо Байдена.

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Про це він сказав у своєму прощальному відеозверненні.

Трамп закликав Америку молитися за успіх адміністрації Байдена.

"Цього тижня ми проведемо інавгурацію нової адміністрації, і я молюся за її успіх у збереженні Америки безпечною і процвітаючою", – сказав Трамп.

Він також додав, що відновив лідерство США всередині країни і за кордоном.

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"Тепер, коли я готуюся передати владу новій адміністрації в полудень у середу, я хочу, щоб ви знали: рух, який ми почали, тільки починається", – додав Трамп.

Перша леді США Меланія Трамп оголосила свою прощальну промову з Білого дому. Вона говорила про любов, цінності та пандемію коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що інавгурацію Джо Байдена можуть спробувати зірвати учасники ультраправого руху QAnon, які підтримують чинного президента США Дональда Трампа.

Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена

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