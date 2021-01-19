Русский
$ 28,19
34,02
  1. Світові новини
  2. США

"Молюсь за її успіх": Трамп визнав адміністрацію Байдена в прощальній промові

19 січня, 23:34

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Він закликав Америку молитися за успіх нової адміністрації

Чинний президент США Дональд Трамп звернувся до американців з проханням підтримати адміністрацію обраного глави держави Джо Байдена.

Реклама

Про це він сказав у своєму прощальному відеозверненні.

Трамп закликав Америку молитися за успіх адміністрації Байдена.

"Цього тижня ми проведемо інавгурацію нової адміністрації, і я молюся за її успіх у збереженні Америки безпечною і процвітаючою", – сказав Трамп.

Він також додав, що відновив лідерство США всередині країни і за кордоном.

В тренді
"Сидимо розкумарюємо" і Захарова біля жердини: реакції Мережі на палац Путіна
Реклама

"Тепер, коли я готуюся передати владу новій адміністрації в полудень у середу, я хочу, щоб ви знали: рух, який ми почали, тільки починається", – додав Трамп.

Перша леді США Меланія Трамп оголосила свою прощальну промову з Білого дому. Вона говорила про любов, цінності та пандемію коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що інавгурацію Джо Байдена можуть спробувати зірвати учасники ультраправого руху QAnon, які підтримують чинного президента США Дональда Трампа.

Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США Дональд Трамп Джо Байден
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічменту
6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічментуІнші країни
Поплатився за теорії змови: ексрадник Путіна Ілларіонов втратив роботу в США
Поплатився за теорії змови: ексрадник Путіна Ілларіонов втратив роботу в СШАСША
У США понад 10 млн осіб вакцинувалися проти COVID-19
У США понад 10 млн осіб вакцинувалися проти COVID-19США
Трамп заборонив платити гонорари Джуліані – CNN
Трамп заборонив платити гонорари Джуліані – CNNСША
Ціни на нафту рекордно зростають: три причини
Ціни на нафту рекордно зростають: три причиниЕкономіка
Трампу оголошено імпічмент
Трампу оголошено імпічментСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти