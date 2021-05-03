"Ми готові": радник Байдена про плани стосовно Північної Кореї

Байден тільки вступив на посаду президента і відразу окреслив свої плани. Тепер Джейк Салліван пообіцяв – ніякої ворожнечі

США не налаштовані вороже стосовно Північної Кореї, а мають намір шукати дипломатичні шляхи для денуклерізаціі Корейського півострова (згортання ядерної зброї). Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, передає Інтерфакс-Україна.

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За його словами, США готові до мирних переговорів з Пхеньяном для обговорення практичних кроків з денуклеаризації.

"Наша політика щодо Північної Кореї не носить ворожого характеру. Вона націлена на вирішення, спрямована на досягнення в кінцевому підсумку повної денуклеаризації Корейського півострова. Ми готові до дипломатичних кроків для досягнення цієї кінцевої мети, але слід працювати над практичними заходами, які можуть допомогти добитися прогресу на шляху до цієї мети", – сказав Салліван.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Джо Байден відразу після вступу на посаду президента США заявив, що Штати мають намір зміцнити альянс двох країн і проводити "всеосяжну" стратегію стосовно Північної Кореї, домагаючись денуклеаризації Корейського півострова. Але в кінці березня Північна Корея випробувала нову тактичну ракету, на що відразу відповів Байден.