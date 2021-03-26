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Північна Корея випробувала нову тактичну ракету: Байден пообіцяв "відповідь"

26 березня, 02:20

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Президент США готовий до деякої формі дипломатії

У четвер, 25 березня, Північна Корея випробувала нову тактичну ракету, а президент США Джо Байден пообіцяв дати відповідь у разі необхідності.

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Про це повідомляє Reuters.

Експерт з Каліфорнійського центру досліджень в галузі нерозповсюдження ядерної зброї ім. Джеймса Мартіна заявив, що це, по всій видимості, ракета, яка була представлена ​​на великому військовому параді в Пхеньяні в жовтні.

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Водночас президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати залишаються відкритими для дипломатії з Північною Кореєю, незважаючи на її ракетні випробування. Однак в разі, якщо Північна Корея буде вдаватися до ескалації, Сполучені Штати не стоятимуть осторонь.

"По-перше, випробуванням цих конкретних ракет була порушена резолюція ООН 1718. Ми консультуємося з нашими союзниками і партнерами, і буде відповідь, якщо вони виберуть ескалацію. Ми відповідатимемо відповідно", – сказав Байден.

Раніше повідомлялося, що США і Південна Корея готують "всеосяжну" стратегію по КНДР.

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