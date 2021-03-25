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Копії російських "Іскандерів": в Японії розповіли про ракети КНДР

25 березня, 09:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Експерт розповів про схожість північнокорейських ракет з російськими

Випущені Північною Кореєю в сторону Японії балістичні ракети можуть бути копіями російських "Іскандерів", про що свідчать їх льотні характеристики.

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Про це розповів один з провідних в Японії військових експертів, старший співробітник Центру новітніх наукових і технологічних досліджень при Токійському університеті Ю Коїдзумі, передає ТАСС.

Він послався на дані військових Південної Кореї, які заявляли, що найвища точка польоту цих ракет раніше становила 60 км, а дальність – 450 км.

"Японська сторона про висоту польоту даних не навела, однак дальність визначила в 450 км. Тож у цьому інформація сходиться. Я вважаю, що це були балістичні ракети малої дальності, які ми називаємо KN-23. Це північнокорейська копія ракети, яка в Росії називається "Іскандер". Їх можна впізнати, як мені здається, за характерною низькою траєкторії польоту", – сказав Коїдзумі.

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За його словами, КНДР запускає ракети такого типу ще з 2019 року, проти яких не заперечували і США.

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Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен назвав серед країн, які становлять військову загрозу для Заходу, КНДР, Росію, Китай та Іран.

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Японія ракета КНДР Північна Корея
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