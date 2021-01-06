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"Ми не досягли великого прогресу": Помпео прокоментував конфлікт на сході України

6 січня, 04:08

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За його словами, ситуація "досить заморожена"

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США намагалися зміцнити здатність українського уряду захищатися від загроз, що виходять з боку Росії.

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Про це він розповів в інтерв'ю Вloomberg.

Помпео зазначив, що шкодує, що за президентства Дональда Трампа США не змогли повною мірою допомогти добитися значного прогресу в вирішенні конфлікту на сході України. За його словами, ситуація "досить заморожена".

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"Ми зробили для них (українців. – Ред.) правильні речі. Але втім, на південному сході України все ще існує конфлікт – ми не досягли великого прогресу, і європейці також не добилися великого прогресу в своїх дипломатичних зусиллях. Я шкодую про це. Я б хотів, щоб ми досягли більшого прогресу", – сказав Помпео.

Раніше повідомлялося, що команда обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена має намір розглянути кілька варіантів покарання Росії за її участь у безпрецедентному хакерському зломі урядових відомств і компаній США, коли він вступить на посаду.

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