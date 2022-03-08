Цього тижня США готові відмовитись від російської нафти

Лідер більшості в Палаті представників від Демократичної партії Стені Хойєр заявив журналістам, що вже цього тижня може бути прийнятий законопроект про заборону імпорту енергоресурсів з Росії.
Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Що відомо
Впливова група конгресменів двох провідних партій США (Демократична та Республіканська) оголосила 7 березня, що вона розробить закон, який зупиняє традиційні торгові відносини з Росією та Білоруссю, та надасть Білому дому повноваження підвищувати тарифи для цих двох країн у відповідь на вторгнення Росії до України. Політики домовилися про укладання угоди щодо заборони імпорту "енергетичних продуктів" із Росії.
Далі по темі
У своїй заяві високопоставлені законодавці також зазначили, що вимагатимуть від торгового представника США призупинити участь Росії у Світовій організації торгівлі та нададуть президенту Джо Байден право відновлювати торгові відносини за певних умов та несхвалення Конгресу.
Санкційний зашморг
- Аналітики вже прораховують, коли в Росії настане дефолт, спричинений санкціями та обмеженнями, накладеними на неї через розв'язану війну в Україні.
- Аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley & Co, прорахували, що дефолт у Росії можна очікувати у середині квітня.
- Вранці 7 березня російський рубль на лондонській біржі впав до 139 руб/долар, а за 1 євро просили 150 "дерев'яних".
- Наприкінці цього тижня Каракас відвідає перша з 2019 року офіційна делегація уряду США для того, щоб розглянути варіант зняття нафтових санкцій з країни. У такому разі Венесуела зможе заповнити обсяги нафти РФ, якої світ мріє зараз позбутися.