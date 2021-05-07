На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомо

Ракета увійде в атмосферу нашої планети в період з 8 по 10 травня – за цей час вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів

Незабаром на Землю впаде 20-тонна ступінь китайської ракети. Потужне руйнування загрожує ряду країн, включаючи США, Нову Зеландію та Туркменію.

Реклама

Про це повідомляє BBC.

29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B.

Після цього в Пентагоні і Космічних силах США заявили, що китайська розробка вийшла з-під контролю, і падіння її уламків може завдати серйозної шкоди на Землі.

Визначити точний час і місце падіння поки не можна. На думку вченого Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики в Кембриджі Джонатана Макдауелла, ракета увійде в атмосферу нашої планети в період з 8 по 10 травня – "за цей час вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів".

Реклама

Водночас дослідник упевнений, що боятися уламків не варто. Ризик збитків, за його словами, неймовірно малий.

В тренді Євросоюз може схвалити застосовувану в Україні китайську вакцину SinoVac

Як зазначає BBC, в зону ризику потрапляють регіони між 41 градусом північної і 41 градусом південної широти. Це Нью-Йорк, південь Чилі, Веллінгтон в Новій Зеландії, Туркменія і китайський Пекін.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь вважає, що майже всі уламки ракети згорять в атмосфері, а що залишилися – упаде в міжнародні води.

Як повідомлялося раніше, компанія Ілона Маска SpaceX запустила на орбітуз черговою партією супутників для глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink ракету-носій Falcon 9. Цього разу вона доставила 60 супутників.

Також ми писали, що компанія SpaceX попередньо погодилася запустити в космос український супутник "Січ-2-1".