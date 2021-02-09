Нова стрілянина в США: в лікарні поранено п'ятеро чоловік

П'ятеро чоловік було поранено в результаті стрілянини, що сталася у вівторок, 9 лютого, в клініці Allina Health Care в 16-тисячному містечку Буффало, в американському штат Міннесота.
Про це з посиланням на представника округу Райт Джона Холлера повідомляє CNN.
За його словами, три людини отримали важкі поранення і були доставлені в медустанови повітрям.
Начальник поліції Буффало Пат Будке сказав, що підозрюваний – 67-річний чоловік, який був "дуже знайомий" поліції.
Губернатор Міннесоти Тім Уолц повідомив, що велася "активна стрілянина" і було виявлено кілька саморобних вибухових пристроїв. За його словами, до розслідування залучено ФБР і загін антитерору.
І хоча Холлер сказав CNN, що на місці події не було бомб, приблизно о 14:20 за місцевим часом (21:20 за Києвом) співробітники служби екстреного реагування витягли предмет з клініки і помістили його в сферичне пристосування, прикріплене до задньої частини вантажівки відділення поліції Міннеаполіса.
Нагадаємо, 3 лютого в США 95-річний чоловік влаштував стрілянину в будинку для літніх людей.
Також повідомлялося, що Іллінойсі сталася стрілянина: на набережній були поранені 13 чоловік.
Повідомлялося і про стрілянину в школі в Техасі, під час якої один учень загинув.
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