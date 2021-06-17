Новий скандал в партії Трампа: республіканці погрожували "українськими" головорізами

Маловідомий кандидат в Конгрес Вільям Бреддок погрожував усунути соратницю по Республіканській партії за допомогою банди найманців

Американські республіканці буквально вбивати один одного готові перед виборами. Фото: колаж "Сьогодні

У Республіканської партії, членом якої є експрезидент Дональд Трамп, розгорається новий скандал через чвари перед виборами в Конгрес.

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Про це повідомляє Politico.

Журналісти отримали аудіозаписи, на яких кандидат у Конгрес від штату Флорида Вільям Бреддок загрожує усунути свою колегу по партії Анну Пауліну Луну.

30-хвилинну телефонну розмову записала консервативна активістка Ерін Ольшевські.

"Я дійсно не хочу нікого позбавляти життя на благо народу США, це розіб'є мені серце. Але якщо це знадобиться, то я це зроблю. Луна – це клятий "лежачий поліцейський" на дорозі. Це дохла білка, яку ти переїжджаєш щодня, полишаючи район", – сказав республіканець.

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Бреддок закликав Ольшевські не підтримувати Луну на праймеріз республіканців.

"У мене є доступ до загону вбивць з українців і росіян. Не треба публічно підтримувати Луну. Луна має знятися [з виборів], і, сподіваюся, без чиєїсь допомоги", – додав політик.

Сам Бреддок не підтвердив і не спростував факт такої розмови, але сказав, що запис міг бути підроблений або відредагований. Ольшевські заперечує, що будь-яким чином змінювала запис.

Дивує ще й той факт, що сам Вільям Бреддок є маловідомим політиком, тоді як Анна Пауліна Луна – ветеран ВПС США і колишня модель, яка на проміжних виборах до Палати представників перемогла на праймеріз Республіканської партії, але в підсумку програла демократу Чарлі Крайсту.

Ольшевські і Луна вже передали аудіозапис розмови в поліцію.

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Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заборонив Республіканській партії використовувати своє ім'я для збирання коштів.

Також ми писали, що експрезидент відповів на чутки про те, що він збирався вийти зі своєї політсили і створити власну партію.

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