Новий скандал в партії Трампа: республіканці погрожували "українськими" головорізами

Американські республіканці буквально вбивати один одного готові перед виборами. Фото: колаж "Сьогодні
У Республіканської партії, членом якої є експрезидент Дональд Трамп, розгорається новий скандал через чвари перед виборами в Конгрес.
Про це повідомляє Politico.
Журналісти отримали аудіозаписи, на яких кандидат у Конгрес від штату Флорида Вільям Бреддок загрожує усунути свою колегу по партії Анну Пауліну Луну.
30-хвилинну телефонну розмову записала консервативна активістка Ерін Ольшевські.
"Я дійсно не хочу нікого позбавляти життя на благо народу США, це розіб'є мені серце. Але якщо це знадобиться, то я це зроблю. Луна – це клятий "лежачий поліцейський" на дорозі. Це дохла білка, яку ти переїжджаєш щодня, полишаючи район", – сказав республіканець.
Бреддок закликав Ольшевські не підтримувати Луну на праймеріз республіканців.
"У мене є доступ до загону вбивць з українців і росіян. Не треба публічно підтримувати Луну. Луна має знятися [з виборів], і, сподіваюся, без чиєїсь допомоги", – додав політик.
Сам Бреддок не підтвердив і не спростував факт такої розмови, але сказав, що запис міг бути підроблений або відредагований. Ольшевські заперечує, що будь-яким чином змінювала запис.
Дивує ще й той факт, що сам Вільям Бреддок є маловідомим політиком, тоді як Анна Пауліна Луна – ветеран ВПС США і колишня модель, яка на проміжних виборах до Палати представників перемогла на праймеріз Республіканської партії, але в підсумку програла демократу Чарлі Крайсту.
Ольшевські і Луна вже передали аудіозапис розмови в поліцію.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заборонив Республіканській партії використовувати своє ім'я для збирання коштів.
Також ми писали, що експрезидент відповів на чутки про те, що він збирався вийти зі своєї політсили і створити власну партію.
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