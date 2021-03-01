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"Це були фейки": Трамп не має наміру створювати нову партію

1 березня, 03:10

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Екс-президент сподівається на об'єднання республіканців

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який не виключає, що втретє балотуватиметься в президенти, стверджує, що не мав наміру і не створюватиме нову політичну партію.

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Про це він заявив, виступаючи 28 лютого на Конференції консервативних політичних дій у Флориді, передає Fox News.

Трамп розраховує, що Республіканська партія об'єднається і стане сильнішою, а всі повідомлення про нібито його намір створити нову партію назвав "фейковими новинами".

"Ми не створюємо нові партії. Вони весь час говорили: "Він збирається створити нову партію". У нас є Республіканська партія, вона об'єднається і стане сильнішою, ніж будь-коли раніше – я не створюю нову партію, це були фейкові новини", – заявив екс-президент.

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Нагадаємо, на конференції 28 лютого Дональд Трамп також натякнув на можливість своєї участі в наступних виборах глави держави в 2024 році і висловив впевненість, що переможе "втретє".

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Ми також повідомляли, що Дональд Трамп розраховує взяти під контроль обидві палати Конгресу США на виборах у 2022 році.

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США партія Дональд Трамп республіканці
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