Він просто божевільний старий, що кричить на голубів. Американські коміки висміяли Трампа

Трамп висловився про ціни на бензин для американців, а також досі проводить перевірки у штаті Арізона

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jim Bourg

Американські коміки Джиммі Кіммел, Стівен Колберт і Сет Маєрс пожартували над експрезидентом США Дональдом Трампом через його нещодавню заяву про підвищення цін на бензин і намір балотуватися в президенти США в 2024 році.

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Про це повідомляє The Guardian.

Що зробив Трамп?

"Мені з жалем доводиться говорити про те, що ціни на бензин, з якими ви зіткнетеся, набагато вищі, ніж вони були всього кілька місяців тому", – йдеться в заяві Трампа. Він мав на увазі сезонну кількість мандрівників у вихідні, присвячені Дню вшанування.

Крім того, він висловився про виробництво енергії у США, заявив, що країна стала енергетично залежною і закликав американців "пам'ятати, коли ви дивитеся, як цокає лічильник, а ваші долари накопичуються, як добре Дональд Трамп виконав свою роботу як президент".

Реклама Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Як відреагував Кіммел?

"Він просто божевільний старий, що кричить на голубів. Він, здається, забув, що ціна на газ була низькою, тому що нам нікуди було їхати, нам нікуди було їхати. Наших бабусь і дідусів вбив жахливий вірус: "Коли я був президентом, ми витрачали гроші на порнозірок, а не на бензин!" – пожартував Кіммел.

Американців попередили, що через наплив мандрівників в аеропортах можуть бути довгі черги. Комік заявив, що це було так давно, що він схвильований.

"Коли ця паличка торкнеться моєї внутрішньої сторони стегна, – сказав він, – я подивлюся цьому агенту прямо в очі і скажу: "Я теж сумував за тобою, здорованю, я дійсно сумував".

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Що сказав Колберт?

"Байден був президентом чотири місяці, а це значить, що вже час почати говорити про президентські вибори 2024 року", – напівжартома сказав Стівен Колберт.

Трамп уже раніше заявляв, що має намір знову балотуватися, "за умови, що у нього все ще хороший стан здоров'я".

"Це божевілля! У 2024 році йому буде 78 років, а це ... саме стільки років Джо Байдену зараз", – сказав комік, натякаючи на передвиборну кампанію Трампа. Він часто натякав на вік Байдена.

Водночас, американські ЗМІ повідомляють, що республіканські чиновники досі сподіваються, що Трамп зможе стати кандидатом в президенти і, що суспільство забуде про два імпічмени штурм Капітолію та інше.

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"Але це все його секретні інгредієнти. Це все одно що відібрати у кухара 11 трав і спецій", – сказав Кольберт.

Як пожартував Маєрс?

Він звернув увагу на проведення аудиторської перевірки, що триває в Арізоні. Саме там Трамп підозрює фальсифікацію на виборах президента.

"Цей аудит більш божевільний, ніж один з тих вірусних відеороликів про кулінарію, де хтось подрібнює гамбургер і перетворює його на молочний коктейль. І ви не здивуєтеся, дізнавшись, що люди, які замовили цю перевірку, – ви знаєте, божевільні. І я говорю не тільки про божевільних диваків на кшталт Лінделла. Я маю на увазі президента сенату штату Арізона, якого цього тижня вистежив CNN, і він дав абсолютно шалене інтерв'ю, захищаючи аудит", – сказав комік.

Раніше ми повідомляли, що колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обрушився з критикою на 35 республіканців в Палаті представників Конгресу США, які підтримали створення двопартійної комісії з розслідування заворушень у Капітолії 6 січня.