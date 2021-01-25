Від тварин чи з лабораторії? Яка теорія походження COVID-19 достовірніша

Після першого зафіксованого випадку захворювання на коронавірус COVID-19 у Китаї по всьому світу зареєстровано понад 80 мільйонів заражень, але щодо походження коронавірусу досі мало що відомо.

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Основна версія – передача від тварини, однак раптом причиною пандемії став витік з лабораторії в результаті трагічної випадковості, міркує американський публіцист і письменник Ніколсон Бейкер у статті для The New York Magazine.

Він визнає, що те, про що він пише, – лише його бездоказова теорія, проте вважає, що нічого виключати не можна.

Штучно створений у лабораторії

Бейкер нагадує, що за останні десятиліття вчені досягли великих результатів у дослідженні еволюційного процесу і рекомбінації: навчилися "обманювати" віруси, щоб вони швидко переходили від одного виду тварин до іншого або від одного типу клітинної культури до іншої; навчилися змішувати генетичний код вірусу хвороб кажанів з кодом хвороб людини.

Причому метою деяких експериментів якраз і було створення нових, більш інфекційних штамів хвороб для прогнозування і захисту від загроз, які можуть виникати в природі. І серед цілком успішних, безсумнівно, були й невдалі, про наслідки яких практично нічого не відомо.

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Бейкер підкреслює, що його підозри не є теорією змови, він швидше схильний бачити у цьому нещасний випадок у лабораторії, наприклад – "впала склянка, укол голки, укус миші" тощо.

Він також цитує вчену з Інституту Броуда в США Аліну Чен:

"Є допустима ймовірність, що ми маємо справу з результатом інциденту в лабораторії і тим, що вірус виник природним шляхом".

Водночас дослідниця майже не сумнівається, що незаперечне свідчення тієї чи іншої версії, особливо версії зі штучним походженням навряд чи з'явиться, оскільки "ставки занадто великі".

Тваринне походження

Проте більшість учених схиляються все ж до версії про природне походження вірусу. Бейкер згадує статтю про походження коронавірусу, опубліковану в середині лютого в журналі Nature, називаючи її "найважливішою і найвпливовішою" на сьогоднішні.

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"Якщо ви хочете змоделювати існуючий вірус кажанів так, щоб він добре репліціювався у клітинах людини, ви зробите це по-іншому, і вірус SARS-2 влаштований інакше", – йдеться в ній.

Згідно з цією статтею, останній коронавірус з великою ймовірністю походить від вірусу кажанів "плюс, можливо, одного з вірусів панголіна". І до походження від кажанів схиляються багато вчених.

Ще в одному авторитетному науковому журналі The Lancet у матеріалі від імені 27 вчених лабораторне походження COVID-19 називають "конспірологією".

Підозрілі збіги

Водночас Бейкер все-таки схильний вбачати підозрілий збіг у тому факті, що поширення коронавірусу планетою почалося саме з Уханю, де розташована єдина в Китаї вірусна лабораторія найвищого рівня небезпеки. Яка до того ж розміщена недалеко від ринку морепродуктів, де, як припускають, відбулося перше зараження.

Автор також наводить слова професора Південно-Китайського технологічного університету Ботао Сяо, що кажани, які могли передати вірус, в цьому регіоні нібито не живуть і на тому самому ринку морепродуктів не продаються.

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"Вкрай малоймовірно, що кажан прилетів у густонаселений мегаполіс з населенням 15 мільйонів", – підкріплює свої припущення словами Сяо Бейкер.

Згідно з висновками автора статті після дослідження теми, під час дослідів у тунгуаньських шахтах вчені витягли фрагменти якогось невідомого вірусу, який вони секвенували, а потім з ним експериментували, зберігаючи в Уханьському інституті вірусології.

Бейкер не виключає, що вірус з'явився у результаті багатоступінчастого зоонозного процесу, але схиляється до версії, що він народився саме в лабораторії.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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