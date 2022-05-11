Пентагон з'ясував, на скільки днів відстала армія Росії на фронті

Російський наступ на сході та півдні України йде не за планами президента РФ Володимира Путіна

Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

З початку вторгнення Російської Федерації в Україну господареві Кремля Володимиру Путіну не вдалося досягти жодної з основних цілей, а його військо відстає на два тижні від планів.

Про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США під час брифінгу.

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" Він (Путін – Ред.) продовжує нарощувати сили та зазнавати втрат. Він продовжує бачити, що деякі його можливості зменшуються. Переважно йдеться про артилерійський бій. Путін не досяг жодної з основних цілей. Маріуполь досі не захоплений. Опір "Азовсталі" продовжується", – сказав він.

У Пентагоні оцінили, що російський диктатор відстає на два тижні від того, на яких позиціях він хотів би бути на Донбасі та на півдні, і незрозуміло, як ситуація розвиватиметься.

"Будьте впевнені, що українці можуть продовжувати захищати свою територію... Нам незрозуміло, наскільки змінилися якісь стратегічні цілі Путіна. Ми не знаємо, чи хоче він просто контролювати Донбас і оголосити перемогу, чи хоче використовувати цей контроль для подальших атак. У нас немає абсолютної впевненості у планах Путіна", – додав чиновник.

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