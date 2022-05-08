Подоляк розкрив план Путіна на 9 травня

Радник запропонував росіянам показати реальне досягнення Росії – знищений Маріуполь

9 травня нічого хорошого Україні не варто чекати від влади РФ / Колаж "Сьогодні"

Насправді для нинішньої влади у Росії свято 9 травня не є сакральним. Це більше піар, розрахований на внутрішнього користувача, якому іноді потрібно піднімати настрій.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк телеведучому каналу "Україна 24" Василю Голованову в ефірі проекту FREEDOM.

Реклама

Думка

"Насправді це скоріше піар. Такі свята, які мають викликати у людей екзальтацію. Мені здається, що це "перемога" легендарне російське, це радше приналежність до психіатричного стану під назвою "Екзальтація". Тим не менш, для них це вже така точка Ікс, коли вони хочуть продемонструвати свої понти вкотре. Вони намагатимуться це зробити, всі ці паради якісь, масштабні заходи, концерти тощо", – пояснив Подоляк.

Щодо загроз, які постійно лунають від Росії, то Подоляк вважає, що це більше медійна спекуляція, медійне нагнітання.

"Безумовно, Росія спробує проявити свій характер. Ну, я маю на увазі свій звірячий оскал, тобто якісь там ракети, але вони в нас і так щодня по мирним містам прилітають. Тобто це все ми можемо очікувати. Якісь показушні речі, якісь великі розмови про те, які "великі перемоги" Російська Федерація отримує ми теж можемо очікувати", – наголосив Подоляк.

Реклама

Пропозиція для Путіна

Особливо ефектно, іронізує Подоляк, було б показати ці перемоги у зруйнованих містах Сходу України.

"От у Маріуполі справді можна було провести російський парад і показати, що ми (росіяни – Ред.) робим зі сходом України, як ми "звільняємо" схід України. Це було б дуже красиво. Звичайно, з висоти пташиного польоту показати відсутній, стерте з лиця землі місто під назвою Маріуполь. Цей Маріуполь сьогодні, в цьому виді – це і є концепція російського "російського світу"", – резюмував представник Офісу президента України.

Реклама

9 травня