Pfizer починає випробування COVID-вакцини на немовлятах

Вакцина від коронавірусу Pfizer виявилася абсолютно безпечна для вагітних, а тепер компанія починає випробування свого препарату на дітях до 11 років.

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Про це повідомляє CNBC.

У компанії заявили, що перші учасники випробувань вже отримали перші щеплення. Всього у першому етапі дослідження братимуть участь 144 дитини.

Фахівці спробують з'ясувати рівень дозування при вакцинації для трьох вікових груп дітей: від 6 місяців до 2 років, від 2 до 5 років і від 5 до 11 років. Якщо для дорослих треба дві дози по 30 мікрограмів препарату, то для дітей визначено початковий рівень дози в 10. Вчені оцінять, наскільки безпечні й ефективні такі дози для дітей.

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Для другого етапу діти будуть випадковим чином відібрані для отримання вакцини або плацебо. Після шестимісячного спостереження діти, які отримали плацебо, отримають можливість отримати вакцину.

"Pfizer має великий досвід у просуванні клінічних випробувань вакцин у дітей і немовлят і прагне поліпшити здоров'я і благополуччя дітей за допомогою ретельно розроблених клінічних випробувань", – заявили в компанії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", імунолог, член національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповідав, що вакцину Pfizer поставлять в Україну у квітні.

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