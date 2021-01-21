Президент-довгожитель: хто такий Картер з інавгураційної промови Байдена

Розповідаємо, що відомо про 39-го президента США

Найбільший довгожитель, президент США Джиммі Картер, якому виповнилося вже 96 років, не зміг бути присутнім на інавгурації демократа Джо Байдена 20 січня.

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У своїй промові Байден подякував йому за життя, віддане служінню країні.

Розповідаємо, що відомо про 39-го президента США Джиммі Картера.

На виборах 1976 року Картер вступив в президентську виборчу кампанію від "Демократичної партії". 2 листопада 1976 він був обраний президентом США. На посаду прийшов 20 січня 1977 року і очолював Білий дім до 1981 року.

Позиції Картера були переважно ліберально-демократичними, під час його президентства відбувся зліт цін на нафту, що послужило причиною раптового стрибка рівня безробіття та інфляції.

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У Джиммі Картера є дружина – Розалін. Зараз їй 93 роки. У сімейної пари четверо дітей.

В тренді Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці

Коли Картер балотувався на другий строк, зазнав поразки від республіканця Рональда Рейгана.

З 1982 року Картер займався викладацькою роботою в Університеті Еморі в Атланті, штат Джорджія. У 2002 році отримав Нобелівську премію миру з формулюванням "за зусилля з мирного залагодження конфліктів у всьому світі і боротьбу за права людини".

З 2007 року Картер полягає в організації незалежних лідерів групи "Старійшин".

Нагадаємо, раніше ми показували, як пройшла інавгурація Байдена.

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