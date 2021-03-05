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Президент Єврокомісії і Джо Байден обговорили ситуацію в Україні – подробиці

5 березня, 21:13

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Сторони поділяють стратегічний погляд на Росію

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Джо Байден провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію в Україні.

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Як заявила фон дер Ляйен, досягнуті домовленості стосовно координації з питань, що становлять взаємний інтерес, включаючи Китай, Росію, Білорусь, Україну і Західні Балкани.

"Ми поділяємо стратегічний погляд на Росію. Я запропонувала тісно координувати нашу політику і заходи по Східній Європі, зокрема. Ми поділилися своїми поглядами на ситуацію в Україні", – йдеться в заяві.

Президент Європейської Комісії зазначила, що телефонна розмова з Байденом "була першою з багатьох обміну думками та початком доброго особистого партнерства".

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До речі, США продовжили ще на рік санкції проти Росії через збройну агресію проти України і незаконну окупацію Кримського півострова. Отже, вони діятимуть як мінімум до 6 березня 2022 року.

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А минулого тижня Джо Байден офіційно зажадав від Кремля припинити окупацію Криму і повернути півострів Україні.

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