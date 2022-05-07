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СЬОГОДНІ Світові новини США

Путін намагається спотворити історію для виправдання війни в Україні — Держдеп США

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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7 травня, 18:21
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Ентоні Блінкен виступив із заявою напередодні річниці перемоги над фашизмом
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Напередодні Дня пам'яті та примирення, присвяченого загиблим у Другій світовій війні, що відзначається у світі 8 травня, держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся. Він нагадав про трагічні події середини ХХ століття і заявив, що президент Росії Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні, спотворює історію. Звернення Блінкена опубліковано на сайті Держдепартамент США.

"Я приєднуюсь до своїх співвітчизників і людей з усього світу, коли ми готуємося відзначити 77-у річницю Перемоги в Європі. Разом ми відзначаємо загальну стійкість і рішучість усіх солдатів і цивільних осіб, які привели до перемоги союзників над нацистами. Ми сумуємо про безжальну різанину. десятків мільйонів людей у цій загарбницькій війні, яку вів деспот, який прагнув поневолити своїх сусідів. І ми підтверджуємо нашу рішучість працювати разом, щоб протистояти агресії та нелюдяності, які досі затьмарюють наш світ", – заявив Блінкен.

Він нагадав, що у другій світовій війні народ Сполучених Штатів об'єднався з громадянами багатьох інших країн, які мужньо боролися на всіх фронтах у Європі, щоб відобразити жорстокий тиск нацистів. Тим не менш, не для всіх настала бажана свобода, і США повинні визнавати тих, хто досі страждає від тиранії.

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"Оскільки в Європі знову вирує війна, ми повинні посилити нашу рішучість протистояти тим, хто зараз намагається маніпулювати історичною пам'яттю для просування своїх власних амбіцій. Перемогу союзників над нацистами слід шанувати як досягнення колективного героїзму та самопожертви. Президент Путін намагається спотворити свою нічим не спровоковану і жорстоку війну проти України.Ті, хто вивчає минуле, знають, що президент Зеленський і сміливі люди України втілюють дух тих, хто переміг під час Другої світової війни. України в єдиній, вільній та мирній Європі", – сказав Блінкен.

Він зазначив, що Трансатлантичне співтовариство, яке побудоване разом з союзниками та партнерами, було і залишається важливим для просування до більш безпечного, справедливішого і процвітаючого майбутнього.

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Студент, який рвався на фронт… Єгор Кігітов – член збірної України з кульової стрільби, брат-близнюк чемпіона Європи Гліба Кігітова. Студент другого курсу Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного з перших днів війни пішов добровольцем на передову. Був поранений, обгорів, але після тижня у шпиталі відмовився залишатися у тилу та повернувся на фронт. Загинув, виконуючи бойове завдання.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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