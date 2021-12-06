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Намагався позбутися змій: американець вщент спалив власний будинок (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
6 грудня, 02:28
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Чоловік розклав по будинку тліюче вугілля
Чоловік не планував навмисно спалювати своє житло/Колаж: Сьогодні
Чоловік не планував навмисно спалювати своє житло/Колаж: Сьогодні

У Сполучених Штатах Америки в містечку Пулсвіллі чоловік вщент спалив свій будинок, коли намагався позбутися змій. Збитки оцінюються в $1 млн.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Деталі інциденту

Загоряння почалося в підвалі, де чоловік розклав тліюче вугілля, щоб дим розходився по будинку. Однак, жарини опинилися надто близько до легкозаймистих матеріалів. За короткий час вогонь охопив всю будівлю.

Будинок врятувати не вдалося

Загоряння ліквідовували 75 пожежників, однак будинок згорів вщент. Що зараз зі зміями — не відомо.

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Чоловік з помсти спалив авто коханої

У Партизанському Дніпропетровської області 50-річний чоловік спалив автомобіль колишньої за те, що вона обрала іншого. Чоловік потрапив на камери відеоспостереження, тому правоохоронцям вдалося оперативно зловити його.

Машина вигоріла дотла. Ревнивця за гарячу відплату можуть посадити мінімум на 3 роки.

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