Намагався позбутися змій: американець вщент спалив власний будинок (фото)

У Сполучених Штатах Америки в містечку Пулсвіллі чоловік вщент спалив свій будинок, коли намагався позбутися змій. Збитки оцінюються в $1 млн.

Про це повідомляє The Washington Post.

Загоряння почалося в підвалі, де чоловік розклав тліюче вугілля, щоб дим розходився по будинку. Однак, жарини опинилися надто близько до легкозаймистих матеріалів. За короткий час вогонь охопив всю будівлю.

Загоряння ліквідовували 75 пожежників, однак будинок згорів вщент. Що зараз зі зміями — не відомо.

Update (11/23 10p) 21000blk Big Woods Rd, Dickerson/Poolesville, @mcfrs Media Hotline Update 240.777.2442 – no injuries, Cause-undetermined/under investigation, >$1M loss, ~75FFs responded, it was dark & cold (~ 25°) https://t.co/6PwIkbRAkfpic.twitter.com/jWlB1HPdKt