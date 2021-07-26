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Рейтинг Байдена вперше опустився до 50%

26 липня 2021 10:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Президента перестають підтримувати прихильники демократів – ще на початку року рейтинг серед них був 98%, а зараз – 90%

Джо Байден

Джо Байден / Фото: REUTERS/Leah Millis

Рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена на посаді президента США вперше опустився до 50%. У липні він опустився на 6%.

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Результати опитування опублікувала компанія Gallup.

45% респондентів заявили, що не схвалюють діяльність Байдена, 5% опитаних ще не сформували думку. З моменту вступу на посаду президента США це найнижчий рейтинг для Байдена.

При цьому роботу Байдена схвалюють 90% прихильників Демократичної партії, близько 12% прихильників республіканців і 48% американців, які не симпатизують ні тій, ні іншій партії.

Gallup зазначає, що рейтинг Байдена падає саме серед прихильників демократів – у січні-лютому його підтримували близько 98-96% в цій категорії громадян.

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"Це відбувається, коли прогрес Вашингтона у боротьбі з пандемією коронавірусу буксує, сповільнюється темп вакцинації і число випадків зараження COVID-19 зростає", – пише Gallup.

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Опитування проводили з 6 по 21 липня серед більш ніж 1000 повнолітніх американців.

Нагадаємо, раніше в США натякнули, що не допоможуть Україні в переговорах по Донбасу.

Крім того, Білий дім запросив президента України Володимира Зеленського з візитом.

Про що ще говорять в Україні та світі, дізнайтеся з випуску "Сьогодні":

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