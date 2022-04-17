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СЬОГОДНІ Світові новини США

Росія може розпочати новий наступ в Україні найближчими днями – Пентагон

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 квітня, 08:27
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У США вважають, що наступна фаза війни стартує на початку наступного тижня
У Пентагоні заявили про швидкий початок нового етапу наступу Росії
У Пентагоні заявили про швидкий початок нового етапу наступу Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міністерстві оборони США вважають, що Росія може невдовзі розпочати новий наступ. Такі висновки зробили після того, як удару зазнав Київ.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

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За словами двох високопоставлених представників Пентагону, Росія може розпочати наступну фазу своєї військової кампанії в Україні вже цими вихідними або на початку наступного тижня.

Офіційні особи на умовах анонімності заявили, що США працюють над тим, щоб переконати союзників направити в Україну більше артилерії та боєприпасів, щоб їх вистачило, коли наступ посилиться. За оцінкою США, це може статися найближчими днями, додали вони.

РФ посилила атаки на українські міста

Такі заяви представників Пентагону пролунали за вибухами, які прогриміли на околиці столиці України Києва рано-вранці в суботу. Внаслідок удару по Дарницькому району одна людина загинула, кілька людей отримали поранення.

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Крім того, у суботу в результаті ракетних ударів по Харкову загинуло троє людей і 34 отримали поранення.

Також у суботу Львів зазнав повітряного нальоту. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Американський телеканал зазначає, що атаки були здійснені після того, як міністерство оборони Росії пообіцяло збільшити кількість ракетних ударів після того, як у четвер затонув її флагманський корабель "Москва" у Чорному морі.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 16 квітня
1
Особовий склад 20100
Особовий склад
2
Літаки 163
Літаки
3
Гелікоптери 145
Гелікоптери
4
Танки 762
Танки
5
ББМ 1982
ББМ
6
Артилерія 371
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 125
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 138
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - старший сержант, командир артилерійського розрахунку, на рахунку якого вже біля двох сотень одиниць розбитої техніки ворога! Він один із кращих у своїй справі - артилерист-снайпер. Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю ворога на металобрухт!
Слава Україні!

Україна 24

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