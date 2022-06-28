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Росія персонально вдарила по близьких людях Байдена

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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28 червня, 13:58
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У РФ заявили, що санкції стали відповіддю на антиросійські санкції, що розширюються
Росія запровадила нові санкції проти США. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія запровадила нові санкції проти США. Фото: колаж "Сьогодні"

У МЗС Росії опублікували новий список санкцій щодо громадян США. У нього потрапили донька та дружина президента Джо Байдена. У РФ заявили, що санкції стали відповіддю на антиросійські санкції, що розширюються.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, під обмеження потрапили учасники групи "Макфол-Єрмак", яка, на думку МЗС, нібито "займається розробкою рекомендацій щодо антиросійських рестрикцій". Їм безстроково закрито в'їзд до Росії.

До списку також включено доньку президента США Ешлі Байден та дружину Джилл Байден. Крім того, до списку санкцій потрапили професори Стенфордського університету Ларрі Даймонд, Кетрін Стоунер і Френсіс Фукуяма, засновник Інституту з питань лідерства при Єльському університеті Джефрі Зонненфельд, професор Єльського університету Лестер Краун, сенатори США та інші політики та товариства.

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Дружина і донька Байдена потрапили до санкційного списку РФ

Росія ввела санкції проти Байдена та Блінкена

Російська Федерація запровадила санкції проти президента США Джо Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена та голови Пентагону Ллойда Остіна. До "чорного списку" потрапили загалом 13 американських чиновників. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ РФ.

Під санкції потрапили:

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  • Джо Байден;
  • держсекретар Ентоні Блінкен;
  • глава Пентагону Ллойд Остін;
  • голова комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі;
  • помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван;
  • директор ЦРУ Вільям Бернс;
  • прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі;
  • заступник помічника президента США з нацбезпеки Даліп Сінгх;
  • директор Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер;
  • син президента США Хантер Байден;
  • колишній кандидат у президенти Гілларі Клінтон;
  • перший заступник міністра фінансів Адевейл Адейемо;
  • президент та голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.

Раніше ми розповідали, що російські виробники чаю та кави можуть очікувати серйозних проблем із поставками сировини через санкції, адже практично все, що використовується – імпортне.

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