У Путіна агонія? Росія ввела санкції проти Байдена та Блінкена

Російська Федерація запровадила санкції проти президента США Джо Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена та голови Пентагону Ллойда Остіна. До "чорного списку" потрапили загалом 13 американських чиновників.
Про це повідомили у міністерстві закордонних справ РФ.
Під санкції потрапили :
Далі по темі
- Джо Байден;
- держсекретар Ентоні Блінкен;
- глава Пентагону Ллойд Остін;
- голова комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі;
- помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван;
- директор ЦРУ Вільям Бернс;
- прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі;
- заступник помічника президента США з нацбезпеки Даліп Сінгх;
- директор Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер;
- син президента США Хантер Байден;
- колишній кандидат у президенти Гілларі Клінтон;
- перший заступник міністра фінансів Адевейл Адейемо;
- президент та голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.
Санкції проти РФ
- 24 лютого без оголошення війни Росія вторглася на територію України. Наші ЗСУ дають гідну відсіч, провокаторів та диверсантів на вулицях ловлять навіть мирні жителі.
- Останнім часом не минає й дня, щоб якась країна не запровадила якихось санкцій проти Москви. 14 березня одночасно зі США свої санкції запровадила Японія. Як повідомляє ТАРС, тут санкції поширилися на 17 фізичних осіб, серед них депутати Держдуми, власник групи "Ренова" Віктор Вексельберг та родичі колишнього голови ради директорів банку "Росія" Юрія Ковальчука.
- Дещо раніше Євросоюз затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії за віроломне вторгнення на територію України 24 лютого. Тут удар спрямований проти фізичних та юридичних осіб, причетних до війни з Україною, також вони зачіпають кілька секторів російської економіки.
- 13 березня уряд Австралії затвердив свій список росіян, проти яких ця держава запроваджує санкції за агресію Росії проти України.