Російські хакери зламали пошти американських федеральних прокурорів – Мін'юст

Кібервійна Росії і США. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські хакери, причетні до масштабної кампанії кібершпіонажу SolarWinds, в 2020 році зламали облікові записи електронної пошти одних з найвідоміших американських федеральних прокурорів.

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Про це заявили в Міністерстві юстиції США, пише AP.

Йдеться про 80% акаунтів електронної пошти Microsoft, якими користуються співробітниками чотирьох адвокатських контор США в Нью-Йорку. За даними відомства, всього хакери зламали облікові записи як мінімум одного працівника в 27 офісах прокуратури.

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У Мін'юсті США припускають, що хакерські атаки здійснювалися з травня по кінець грудня 2020 року. Саме в цей проміжок часу, в середині грудня, ідентифікували атаку на програмне забезпечення компанії SolarWinds – тоді атаці піддалися десятки американських компаній приватного сектору, аналітичні компанії і принаймні дев'ять урядових установ США.

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Всі жертви атаки на офіси прокуратури отримали повідомлення і працюють над зменшенням "операційних ризиків, ризиків для безпеки та конфіденційності". Додаткових подробиць в Мін'юсті не надали, зокрема, яку інформацію могли отримати зловмисники і як злом може впливати на нинішні процеси.

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Нагадаємо, Сполучені Штати в серпні звільнять місцевих співробітників і десятки осіб, які працювали за контрактами, з дипломатичних представництв Москві, Владивостоку і Єкатеринбурзі.