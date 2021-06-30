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Керував операціями в Іраку та Афганістані: помер екс-глава Пентагону

30 червня 2021 23:46

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Дональд Рамсфелд був міністром оборони при президентах Джералді Форді та Джорджі Буші-молодшому

/ Фото: REUTERS

У Сполучених Штатах на 89-му році життя помер колишній глава Пентагону Дональд Рамсфелд, який двічі займав цей пост.

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Про це повідомила сім'я покійного у Twitter.

Відповідно до опублікованої заяви, Рамсфелд помер у місті Таос (штат Нью-Мексико) в оточенні найближчих родичів.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть Дональда Рамсфельда, американського державного діяча і відданого чоловіка, батька, діда і прадіда", – йдеться в повідомленні.

Причиною його смерті представник сім'ї Кейт Урбан назвав онкологічне захворювання – множинну мієлому, пише NYT.

Чим запам'ятався Рамсфелд

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Як повідомляє New York Times, Рамсфелд унікальний тим, що був єдиним міністром оборони США, який обіймав цю посаду два непослідовних терміни: з 1975 по 1977 рік – при президенті Джералді Форді та з 2001 по 2006 рік – при Джорджі Буші-молодшому.

"Він також був наймолодшим, 43 роки, і найстарішим, 74 роки, міністром, який обіймав цю посаду – спочатку в епоху радянсько-американських ядерних викликів, а потім в епоху більш витончених загроз з боку терористів і держав-ізгоїв", – пише видання.

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У період президентства Джорджа Буша-молодшого Рамсфелд керував військовими операціями Сполучених Штатів у Афганістані та Іраку, а на початку 2021 року він разом з іншими колишніми главами Міноборони США підписав лист із закликом не використовувати збройні сили для вирішення конфліктів після виборів.

Нагадаємо, в Україні в результаті тривалої хвороби помер відомий український хореографі суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс. Йому був 91 рік.

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Ми також писали, що в Росії на 97-му році життя помер радянський і російський диктор Віктор Балашов, який за часів СРСР вів програму "Час", а також відомий тим, що першим оголосив про політ у космос Юрія Гагаріна.

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