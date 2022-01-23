Санкцій проти Росії зараз не буде: Блінкен пояснив причину

Держсекретар Ентоні Блінкен пояснив, чому Сполучені Штати Америки не вводитимуть превентивні санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.
За його словами, ці санкції через накопичення військ Росії біля кордонів України можуть "спричинити втрату стримувального ефекту".
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"Коли йдеться про санкції, то їхнє завдання – стримувати російську агресію. Якщо запровадити їх зараз, ви втратите ефект стримування", – сказав він.
Заява Зеленського
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський виступив за негайне запровадження санкцій проти Росії.
"Варто вам запровадити навіть значні санкції, вони подивляться на вас і скажуть: "Послухайте, ми можемо впоратися із цим... Я підтримую запровадження санкцій зараз", – сказав український лідер.
Крім цього, глава держави заявив, що не розуміє, навіщо чекати на ймовірну ескалацію для введення санкцій і чому світ не повинен об'єднуватися проти агресора.
Нагадаємо, постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що у США не виключають своєї військової участі у разі вторгнення Росії в Україну.
У відповідь на запитання, чи військові заходи також враховуються, якщо буде вторгнення, вона сказала: у США вже заявляли про те, що "нічого не виключають з порядку денного".
Держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві також заявляв, що передав позицію США та НАТО – вони підтримують суверенітет України.
За його словами, Росія стоїть на порозі вибору – переговори чи конфлікт. США готові до обох варіантів.
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