Санкцій проти Росії зараз не буде: Блінкен пояснив причину

Держсекретар США вважає, що санкції – "елемент стримування" і вводити їх зарано

Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив, до чого можуть спричинити превентивні санкції проти Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Держсекретар Ентоні Блінкен пояснив, чому Сполучені Штати Америки не вводитимуть превентивні санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

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За його словами, ці санкції через накопичення військ Росії біля кордонів України можуть "спричинити втрату стримувального ефекту".

"Коли йдеться про санкції, то їхнє завдання – стримувати російську агресію. Якщо запровадити їх зараз, ви втратите ефект стримування", – сказав він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Заява Зеленського

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський виступив за негайне запровадження санкцій проти Росії.

"Варто вам запровадити навіть значні санкції, вони подивляться на вас і скажуть: "Послухайте, ми можемо впоратися із цим... Я підтримую запровадження санкцій зараз", – сказав український лідер.

Президент України Володимир Зеленський

Крім цього, глава держави заявив, що не розуміє, навіщо чекати на ймовірну ескалацію для введення санкцій і чому світ не повинен об'єднуватися проти агресора.

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Нагадаємо, постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що у США не виключають своєї військової участі у разі вторгнення Росії в Україну.

У відповідь на запитання, чи військові заходи також враховуються, якщо буде вторгнення, вона сказала: у США вже заявляли про те, що "нічого не виключають з порядку денного".

Держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві також заявляв, що передав позицію США та НАТО – вони підтримують суверенітет України.

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За його словами, Росія стоїть на порозі вибору – переговори чи конфлікт. США готові до обох варіантів.

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