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Санкцій проти Росії зараз не буде: Блінкен пояснив причину

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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23 січня, 18:58
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Держсекретар США вважає, що санкції – "елемент стримування" і вводити їх зарано
Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив, до чого можуть спричинити превентивні санкції проти Росії.
Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив, до чого можуть спричинити превентивні санкції проти Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Держсекретар Ентоні Блінкен пояснив, чому Сполучені Штати Америки не вводитимуть превентивні санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

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За його словами, ці санкції через накопичення військ Росії біля кордонів України можуть "спричинити втрату стримувального ефекту".

"Коли йдеться про санкції, то їхнє завдання – стримувати російську агресію. Якщо запровадити їх зараз, ви втратите ефект стримування", – сказав він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Заява Зеленського

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський виступив за негайне запровадження санкцій проти Росії.

"Варто вам запровадити навіть значні санкції, вони подивляться на вас і скажуть: "Послухайте, ми можемо впоратися із цим... Я підтримую запровадження санкцій зараз", – сказав український лідер.

Президент України Володимир Зеленський

Крім цього, глава держави заявив, що не розуміє, навіщо чекати на ймовірну ескалацію для введення санкцій і чому світ не повинен об'єднуватися проти агресора.

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Нагадаємо, постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що у США не виключають своєї військової участі у разі вторгнення Росії в Україну.

У відповідь на запитання, чи військові заходи також враховуються, якщо буде вторгнення, вона сказала: у США вже заявляли про те, що "нічого не виключають з порядку денного".

Держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві також заявляв, що передав позицію США та НАТО – вони підтримують суверенітет України.

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За його словами, Росія стоїть на порозі вибору – переговори чи конфлікт. США готові до обох варіантів.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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