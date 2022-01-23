Санкций против России сейчас не будет: Блинкен объяснил причину

Госсекретарь США считает, что санкции – "элемент сдерживания", и вводить их рано

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, к чему могут привести превентивные санкции против России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Госсекретарь Энтони Блинкен объяснил, почему Соединенные Штаты Америки не будут вводить превентивные санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

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По его словам, эти санкции из-за наращивания войск России возле границ Украины могут "привести к потере сдерживающего эффекта".

"Когда речь идет о санкциях, то их задача – сдерживать российскую агрессию. Если ввести их сейчас, вы потеряете эффект сдерживания", – сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Заявление Зеленского

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России.

"Стоит вам ввести даже значительные санкции, они посмотрят на вас и скажут: "Послушайте, мы можем справиться с этим... Я поддерживаю введение санкций сейчас", – сказал украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский

Кроме этого, глава государства заявил, что не понимает, зачем ждать вероятную эскалацию для введения санкций и почему мир не должен объединяться в отношении этого вопроса.

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Напомним, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в США не исключают своего военного участия в случае вторжения России в Украину.

Как отмечается, в ответ на вопрос, учитываются ли военные меры, если будет вторжение, она сказала, что в США уже заявляли о том, что "ничего не исключают из повестки дня".

Также госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве заявлял, что передал позицию США и НАТО, что они поддерживают суверенитет Украины.

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По его словам, Россия стоит на пороге выбора – переговоры или конфликт. США готовы к обоим вариантам.

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