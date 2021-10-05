Збій Facebook: блокада сталася після грандіозного викриття від його співробітниці

Глобальний збій в роботі соцмереж Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger стався за добу до дачі показань в Сенаті США колишньої співробітниці Facebook Френсіс Хауген. Вона повинна розповісти про те, як соцмережа нібито ігнорує контент, який розпалює ненависть, і приховує дані досліджень про негативний вплив Instagram на дітей.
Зокрема, про це Френсіс Хауген заявила на телеканалі CBS.
"Був конфлікт інтересів між тим, що було добре для користувачів, і тим, що було добре для Facebook. Facebook знову і знову вибирав оптимізацію для своїх власних інтересів, наприклад, щоб заробити більше грошей", – заявила під час інтерв'ю Френсіс Хауген.
Досьє на Френсіс Хауген
Френсіс працювала в корпорації Facebook з 2019 року. 37-річна Хауген два роки обіймала посаду продакт-менеджера в відділі цивільної відповідальності компанії. На початку цього року вона вирішила звільнитися і наостанок таємно скопіювала десятки тисяч сторінок внутрішніх документів компанії.
Ці документи вона анонімно передала в правоохоронні органи, пізніше їх опублікувало видання Wall Street Journal.
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Звинувачення на адресу Facebook
- Викриття Френсіс, нібито доводить, що компанія по-різному ставилася до знаменитостей, політиків і високопоставлених користувачів Facebook. До частини таких облікових записів застосовувалася політика модерації, а деякі залишалися недоторканими.
- Ігнорувався контент з розпалюванням ненависті, що призводило до отримання більшого прибутку компанії – перепалки в мережі змушують користувачів проводити в ній більше часу.
- Facebook також загрожує великий позов від групи акціонерів за те, що Марк Цукерберг погодився заплатити Федеральній торговій комісії США 5 млрд доларів в рамках скандалу з передачею аналітичній компанії Cambridge Analytica відомостей про мільйони користувачів без їхнього відома.
- Компанія приховала результати внутрішнього дослідження, що Instagram впливає на психічне здоров'я підлітків. Згідно слайдів, опублікованих Wall Street Journal, 32% опитаних дівчаток-підлітків заявили, що, коли вони погано себе почували, Instagram змушував їх відчувати себе ще гірше.
- Facebook сприяв розпалюванню насильства на Капітолійському пагорбі після виборів президента США 6 січні.
Позиція Facebook
Компанія категорично спростовує всі це твердження.
Лена Піч, директор Facebook з політичних комунікацій, в коментарі Бі-Бі-Сі заявила, що компанія витратила значні суми на безпеку – 13 млрд доларів з 2016 року. Над безпекою в Facebook працюють 40 тисяч людей.
Як розвиваються події
- Збій в роботі Facebook, Instagram, WhatsApp стався ввечері понеділка, 4 жовтня. Через це програміст Марк Цукерберг втратив 6,6 мільярда доларів і опустився в списку Forbes.
- Співробітники не можуть потрапити в офіс Facebook, оскільки їх перепустки заблоковані. Таким чином, вони фізично не можуть розв'язати проблему.
- Відомо, що витік даних 1,5 мільярда користувачів Facebook не пов'язаний зі збоєм. Дані містять імена користувачів, адреси електронної пошти, номери телефонів, місцезнаходження, стать та ідентифікатор користувача. База з ними була ще наприкінці вересня.