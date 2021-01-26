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Сенат США проголосував за Блінкена на посаді держсекретаря

26 січня, 19:27

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Вирішальним голосом несподівано став лідер республіканців Макконнелл

Сенат США проголосував за Ентоні Блінкена, чию кандидатуру президент Джо Байден запропонував на посаду держсекретаря.

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Про це повідомляє The Washinton Examiner.

За даними видання, голосування відбулося 26 січня з мінімальною перевагою – зі 100 сенаторів за Блінкена проголосував лише 51. Вирішальним голосом несподівано став лідер республіканської меншості у верхній палаті Конгресу Мітч Макконнелл.

Читайте також: Сенат США затвердив Ентоні Блінкена на посаду держсекретаря. Хто він і що говорив про Україну

58-річний Блінкен очолить Державний департамент Сполучених Штатів замість посла Дена Сміта, якого Байден 20 січня призначив тимчасовим виконувачем обов'язків держсекретаря.

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Отже, топкоманду Джо Байдена з питань національної безпеки можна вважати повністю сформованою.

Більше про Ентоні Блінкена та інші обличчя в уряді Джо Байдена, а також про їхнє ставлення до України читайте в матеріалі на нашому сайті.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що напередодні Сенат затвердив висунуту президентом Байденом кандидатуру на посаду очільника Міністерства фінансів США – 74-річну Джанет Єллен, яка стала першою жінкою на цій посаді.

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