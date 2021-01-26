У США затвердили нового міністра фінансів: що відомо про Джанет Йеллен

Сенат Конгресу США затвердив висунуту президентом Джо Байденом кандидатуру на пост глави Міністерства фінансів 74-річну Джанет Йеллен.
Про це повідомляє ForexLive.
Йеллен стане першою жінкою на чолі Мінфіну. Тривалий час вона викладала в Гарварді, Лондонській школі економіки і Каліфорнійському університеті в Берклі.
З 1994 по 1997 рік була членом ради керуючих ФРС, а з 1997 по 1999 – головою президентської ради економічних консультантів при Біллі Клінтоні.
З 2004 по 2010 рік обіймала посаду глави федерального резервного банку Сан-Франциско, з 2010 по 2014 – була заступником глави ФРС.
З 2014 по 2018 рік була головою ФРС.
Раніше ми писали, що Джо Байден вимагатиме у Директорату національної розвідки надати повну оцінку щодо можливого втручання Росії у вибори 2020 року в США.
Нагадаємо, на відміну від своїх попередників Джо Байден не збирається перезапускати американо-російські відносини після своєї інавгурації.
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