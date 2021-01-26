В США утвердили нового министра финансов: что известно о Джанет Йеллен

Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру на пост главы Министерства финансов 74-летнюю Джанет Йеллен.

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Об этом сообщает ForexLive.

Йеллен станет первой женщиной во главе Минфина. Длительное время она преподавала в Гарварде, Лондонской школе экономики и Калифорнийском университете в Беркли.

С 1994 по 1997 год была членом совета управляющих ФРС, а с 1997 по 1999 – главой президентского совета экономических консультантов при Билле Клинтоне.

С 2004 по 2010 год занимала должность главы федерального резервного банка Сан-Франциско, с 2010 по 2014 – была заместителем главы ФРС.

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С 2014 по 2018 год была главой ФРС.

Ранее мы писали, что Джо Байден будет требовать у Директората национальной разведки предоставить полную оценку относительно возможного вмешательства России в выборы 2020 года в США.

Напомним, в отличие от своих предшественников Джо Байден не собирается перезапускать американо-российские отношения после своей инаугурации.

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