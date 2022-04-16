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СЬОГОДНІ Світові новини США

Шмигаль поїде до Вашингтона – ЗМІ

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16 квітня, 04:50
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Візит відбудеться під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку
Шмигаль візьме участь у круглому столі в Україні, організованому Світовим банком. Колаж "Сьогодні"
Шмигаль візьме участь у круглому столі в Україні, організованому Світовим банком. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Денис Шмігаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Кирило Шевченко відвідають Вашингтон наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Візит відбудеться під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Українські чиновники проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками з країн Великої сімки та інших країн, а також візьмуть участь у круглому столі в Україні, організованому Світовим банком у четвер.

Reuters зазначає, що цей захід стане першою нагодою для ключових українських чиновників особисто зустрітися з багатьма фінансовими чиновниками з країн із розвиненою економікою після 24 лютого.

Черга візитів

  • Останніми днями ряд високопоставлених політиків уже побували в Києві, щоб у такий спосіб засвідчити свою солідарність із нашою країною.
  • У середу, 13 квітня, в Україні з візитом прибутку президенти Польщі, Латвії, Литви та Естонії.
  • 9 квітня нас відвідав політичний важкоатлет Європи – прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Британський політик запропонував Україні військову допомогу у вигляді 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем.
  • Цього ж дня у Києві побував Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер , який пообіцяв надати нашій країні рятувальну техніку та брати участь у посиленні санкцій ЄС проти Росії.
  • Збирався до Києва та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр . Проте, як повідомив сам політик, його візит Київ не підтвердив через колись хороші відносини Штайнмайєра з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним. В результаті в Німеччині спалахнув скандал.

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Гелікоптери
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