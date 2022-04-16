Шмигаль поїде до Вашингтона – ЗМІ

Прем'єр-міністр Денис Шмігаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Кирило Шевченко відвідають Вашингтон наступного тижня.
Про це повідомляє Reuters.
Деталі
Візит відбудеться під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Українські чиновники проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками з країн Великої сімки та інших країн, а також візьмуть участь у круглому столі в Україні, організованому Світовим банком у четвер.
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Reuters зазначає, що цей захід стане першою нагодою для ключових українських чиновників особисто зустрітися з багатьма фінансовими чиновниками з країн із розвиненою економікою після 24 лютого.
Черга візитів
- Останніми днями ряд високопоставлених політиків уже побували в Києві, щоб у такий спосіб засвідчити свою солідарність із нашою країною.
- У середу, 13 квітня, в Україні з візитом прибутку президенти Польщі, Латвії, Литви та Естонії.
- 9 квітня нас відвідав політичний важкоатлет Європи – прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Британський політик запропонував Україні військову допомогу у вигляді 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем.
- Цього ж дня у Києві побував Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер , який пообіцяв надати нашій країні рятувальну техніку та брати участь у посиленні санкцій ЄС проти Росії.
- Збирався до Києва та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр . Проте, як повідомив сам політик, його візит Київ не підтвердив через колись хороші відносини Штайнмайєра з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним. В результаті в Німеччині спалахнув скандал.