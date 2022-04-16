Шмигаль поїде до Вашингтона – ЗМІ

Візит відбудеться під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку

Шмигаль візьме участь у круглому столі в Україні, організованому Світовим банком. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Денис Шмігаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Кирило Шевченко відвідають Вашингтон наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

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Візит відбудеться під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Українські чиновники проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками з країн Великої сімки та інших країн, а також візьмуть участь у круглому столі в Україні, організованому Світовим банком у четвер.

Reuters зазначає, що цей захід стане першою нагодою для ключових українських чиновників особисто зустрітися з багатьма фінансовими чиновниками з країн із розвиненою економікою після 24 лютого.

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